Corintianos destacam garra e classificação encaminhada na Libertadores

O Corinthians deixou a Argentina com uma situação bem confortável na Libertadores após a vitória por 1 a 0 sobre o Independiente, nesta quarta-feira. Ao final da partida, os jogadores corintianos destacaram a dedicação da equipe e o fato do resultado deixar o time próximo da classificação.

+ Jadson usa a cabeça para dar vitória e deixar Corinthians perto da classificação

+ Tribunal de Justiça dá razão para Corinthians e Kassab sobre licitação da Arena

"Jogamos bem e concentrados mais uma vez. O resultado é importante para a sequência dessa primeira fase. A gente veio para fazer um bom jogo e conseguir pontos. Neutralizamos a equipe deles e agora é seguir trabalhando que tem o jogo de volta contra eles lá na Arena”, destacou Jadson, autor do gol da vitória corintiana, em entrevista ao canal Sportv.

Para Rodriguinho, o clássico com o Palmeiras e toda a polêmica serviu para deixar os jogadores mais calmos e preparados para possíveis provocações na Argentina. "Com certeza aquele jogo (contra o Palmeiras) foi importante. Foi sim uma guerra. Na verdade, o juiz fez o jogo se tornar uma guerra, mas foi importante para esse jogo aqui hoje", comentou o meia.

Os jogadores ainda brincaram com o fato de Jadson, que tem apenas 1,68m de altura, conseguir marcar um gol de cabeça. "Dá para contar nos dedos, acho que foram quatro (gols de cabeça na carreira). Até o Rodriguinho brincou dizendo 'gol de cabeça, velho?’. Falei que se ele estava fazendo, eu estava acreditando também. Mateus cruzou, e acabei raspando a cabeça', comentou, lembrando que Rodriguinho fez o gol de cabeça contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão.

O Corinthians volta a campo no domingo para encarar o Paraná, em Curitiba, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, os comandados de Fábio Carille jogam no dia 2 de maio, contra o Independiente, na Arena Corinthians.