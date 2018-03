Corintianos destacam superação contra o gramado em Sorocaba

Os jogadores do Corinthians comemoram a vitória sobre o São Bento por 1 a 0, neste sábado, em Sorocaba, destacando a dificuldade durante a partida em decorrência do gramado pesado, principalmente no primeiro tempo, por causa da forte chuva que caiu em Sorocaba até o fim do primeiro tempo.

"Com o gramado difícil, o propósito era jogar bola aérea e eu tentar segurar na frente. Não foi uma vitória convincente, mas o mais importante é que a equipe fez o que foi combinado", disse Jô, autor do gol da vitória.

O lateral-direito Fagner brincou com o fato da necessidade em fazer com que o time tivesse que apostar em lançamentos para a área. "Foi um jogo de muito contato. O Jô deve estar com a cabeça inchada, pois foi um jogo muito aéreo. Tivemos uma dificuldade com o gramado, mas nos adaptamos rapidamente e fizemos um jogo seguro", analisou o corintiano.

Uma das maiores vítimas do gramado do estádio Walter Ribeiro foi Marlone. Em diversas vezes, ele não conseguiu dar o passe da forma que gostaria. "No primeiro tempo, a bola vinha que parecia um sabão. No segundo tempo, as coisas fluíram melhor", comentou o meia, que, de fato, melhorou bastante na etapa final. O elenco do Corinthians folga neste domingo e se reapresenta na manhã de segunda-feira. No dia seguinte, viaja para Poços de Caldas, onde enfrentará a Caldense, quarta-feira, pela Copa do Brasil.