Corintianos e botafoguenses reclamam da arbitragem

Assim que a bola parou de rolar, as reclamações contra as falhas da arbitragem deram a tônica no Pacaembu neste domingo. A indignação era total entre corintianos e botafoguenses. Ambos tinham bons motivos para se queixar do árbitro Arilson Bispo da Anunciação após o empate por 3 a 3.

"Brincadeira, ele deu um gol de mão do André Lima. Se não fosse esse gol, tínhamos vencido", protestou o atacante Dentinho, vendo apenas a falha contra o Corinthians. "Ele estava bastante confuso. Em todo lance perto da nossa área anotava falta. Sem contar que deixou de aplicar vários cartões no fim, por medo de expulsar alguém", endossou o goleiro Júlio César.

Já o volante Elias reconheceu que os erros ocorreram para ambos os lados. "Infelizmente, está acontecendo a nosso favor e também contra nossa equipe. Hoje [domingo] pegamos o bilhete do azar. Ele validou um gol com a mão e complicou nossa vitória", afirmou. "É necessário melhorar a arbitragem."

Na última quarta-feira, o Corinthians bateu o Internacional por 2 a 1, com dois gols em impedimento. Neste domingo, também viu o árbitro falhar bastante contra o Botafogo: marcou infração inexistente no gol de falta de Marcinho e ainda deu um pênalti duvidoso em Jorge Henrique, convertido por Dentinho.

"Essa é a primeira vez que estamos falando de arbitragem. E fazemos um apelo à comissão de arbitragem: que olhe com mais coerência para os árbitros do futebol brasileiro, que vêm fazendo várias lambanças, não apenas contra o Botafogo. Hoje ele quase conseguiu estragar o espetáculo", detonou André Silva, vice-presidente de futebol do Botafogo.