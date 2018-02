Corintianos e gremistas se envolvem em confusão no Sul

Dirigentes da Gaviões da Fiel que foram para Porto Alegre de avião neste sábado por pouco não entraram em conflito com gremistas na portaria do Estádio Olímpico. Os corintianos estavam no local para adquirir pouco mais de mil ingressos reservados à torcida quando um grupo de gremistas se aproximou. A polícia militar teve de intervir e evitou o confronto. Os corintianos deixaram o estádio escoltados num camburão da PM com os ingressos.