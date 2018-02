Corintianos e palmeirenses brigam Os torcedores de Palmeiras e Corinthians, que se enfrentam neste domingo no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), pelo Campeonato Brasileiro, já protagonizaram uma briga que terminou com dois baleados e um espancado, além de 21 presos. O incidente ocorreu nas Estações Tatuapé e Belém, do Metrô, na zona leste. O saldo do incidente, segundo a Polícia Militar, além dos citados acima, é de uma loja apedrejada, 6 bombas caseiras e duas armas apreendidas. Os três feridos foram levados ao Pronto Socorro do Tatuapé, onde estão sendo atendidos. Por outro lado, ainda segundo a polícia, nas imediações do Morumbi o clima é de calmaria. São aguardadas cerca de 30 mil pessoas para assistir ao clássico.