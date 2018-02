Corintianos esgotam ingressos para 5ª Começou na manhã desta segunda-feira a distribuição dos ingressos gratuitos para o clássico entre Santos e Corinthians, que foi remarcado pela CBF para quinta-feira, depois de ter sido anulado pelo STJD por causa da arbitragem de Edílson Pereira de Carvalho. E os corintianos já esgotaram a cota de 2 mil entradas, do total de 20 mil que será disponibilizada para o jogo. No sábado e no domingo, foram trocados os ingressos apenas daqueles que foram ao jogo anulado e guardaram o comprovante de entrada. Assim, nesta segunda-feira, a distribuição gratuita foi aberta ao público em geral. E, de acordo com informações preliminares, restam menos de 9 mil entradas, apenas para os santistas - o prazo para retirada acaba na tarde desta terça. O clássico entre Santos e Corinthians foi disputado no dia 31 de julho, na Vila Belmiro, e acabou 4 a 2 para os santistas. Mas ele acabou anulado pelo STJD por ter sido um dos 11 jogos apitados por Edílson Pereira de Carvalho no Brasileirão - o ex-árbitro é réu confesso no esquema de manipulação de resultados. Depois de 4 vitórias seguidas, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com folga: tem 56 pontos, contra 53 do Goiás. Já o Santos parou em 48, depois da derrota de sábado para o Juventude, e está em 7º lugar.