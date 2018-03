Corintianos esgotam ingressos para jogo com Botafogo

O Corinthians entra em campo neste sábado, para enfrentar o ABC, em Natal, pela Série B do Brasileiro. Mas a cabeça do torcedor corintiano já está na próxima quarta-feira, quando o time jogará contra o Botafogo, no Morumbi, pela semifinal da Copa do Brasil. Tanto que a carga de 58 mil ingressos foi esgotada nesta sexta. Veja também: Corinthians inicia tour pelo Nordeste com duelo contra ABC Dentinho promete gol para o xará Bruno Bonfim Do total de 68 mil ingressos para o jogo contra o Botafogo, foram disponibilizados 58 mil para os corintianos, todos já vendidos. Além disso, serão cerca de 1,8 mil entradas para os botafoguenses e o restante ficará para os donos de cativa e para quem for aos camarotes do Morumbi. Com o apoio de seu torcedor, num Morumbi lotado, o Corinthians espera reverter a vantagem do Botafogo e chegar à final da Copa do Brasil. Afinal, no primeiro jogo do confronto, semana passada, no Rio, o time carioca venceu por 2 a 1.