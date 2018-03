Corintianos falam em ?premonição? Foi quase uma premonição. Em sua última palavra de incentivo aos jogadores, ainda no vestiário número três do Morumbi, Wanderley Luxemburgo previu que a vitória seria alcançada nos acréscimos. O próprio treinador contaria isso na entrevista coletiva, após a partida. Luxemburgo ainda contou com o testemunho de André Luiz: "Parece que ele vê o futuro. Tudo o que o Wanderley diz, acontece", espantou-se o jogador. "Hoje ele disse que esse jogo contra o Santos era um jogo de 93, 94 minutos. Que nós precisaríamos de paciência para alcançar a classificação. Dito e feito: de novo, aconteceu o que ele disse". Na coletiva, Luxemburgo falava como um autêntico vencedor mas ao mesmo tempo passava uma imagem de torcedor. Vibrou como qualquer corintiano e admitia isso. "Foi um momento nobre. Não me lembro de outro momento assim. O jogo também ajudou. Não foi chocho como o de domingo passado. Foi um jogo de qualidade, cheio de alternativas e com dois pênaltis perdidos. Mas o Corinthians foi sempre melhor e mereceu a classificação". Repetindo uma atitude tomada por Geninho, que mandou a súmula do Santos sem a assinatura de quatro jogadores - numa tentativa de esconder a escalação de sua equipe -, Luxemburgo também não divulgou a formação corintiana. "Não acho que esse tipo de coisa ganha jogo, mas a gente não pode ficar dando toda hora a cara para bater. No primeiro jogo nós assinamos a súmula numa boa e o documento foi parar nas mãos deles (Geninho). Hoje resolvei fazer a mesma coisa. É um direito que eu tenho. Não fiz nada de errado e não posso ser punido por isso". Sobre o duelo tático com Geninho, Luxemburgo destacou apenas a substituição feita nos últimos 10 minutos. "Só quando o Santos ficou sem atacante que eu joguei o tudo ou nada com a entrada do Andrezinho. Aí eu liberei o Marcos Senna, os laterais mas o time teve o mérito de não se desesperar. Como eu havia dito para eles na preleção, para vencer o Santos o time teria de jogar até os acréscimos com a mesma confiança. Por isso mesmo os meus jogadores estão de parabéns".