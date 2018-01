Corintianos fazem fila por ingressos do jogo contra o River Apesar da derrota de 3 a 2 para o River Plate, quarta-feira, em Buenos Aires, os corintianos estão confiantes na classificação para as quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Mesmo antes de os ingressos para o jogo de volta começarem a ser vendidos, na manhã desta quinta-feira, já havia uma gigantesca fila de torcedores no Estádio do Pacaembu. Foram colocados à venda 31.800 ingressos para o jogo do dia 4 de maio, entre Corinthians e River, que será disputado no Pacaembu. As bilheterias do Pacaembu começaram a funcionar às 11 horas desta quinta-feira e devem fechar, se as entradas não acabarem antes, às 17 horas. Os bilhetes também serão vendidos no Parque São Jorge, no Estádio Bruno José Daniel (em Santo André) e no Ginásio do Ibirapuera. A partida de volta contra o River Plate será na próxima quinta-feira. O Corinthians precisa vencer por um gol de diferença para se classificar. Caso ganhe por 3 a 2, a decisão será nos pênaltis. E se o time de Parque São Jorge levar três gols dos argentinos, ele precisará ganhar por uma diferença de dois gols para avançar às quartas-de-final.