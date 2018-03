Corintianos festejam até de madrugada Logo após a confirmação da conquista do Campeonato Paulista, os jogadores do Corinthians só tinham um objetivo: celebrar uma vitória especial para todo o grupo, que no início da competição enfrentou uma má fase e a ameaça de rebaixamento. A maioria dos atletas preferiu comemorar o momento ao lado da família, que acompanhou mais de perto os problemas enfrentados e serviu como apoio para superá-los. Na noite de ontem, quase todos os jogadores se reuniram após o jogo no restaurante do flat Paulista Wall Street, onde costumam se concentrar, para um jantar, uma idéia do técnico Wanderley Luxemburgo. No ambiente, samba e a taça exibida na mesa central do bufê. Luzia Assoline, mulher do goleiro Maurício, não esconde que considera a conquista do marido uma vitória pessoal. ?Para mim essa vitória foi super especial?, conta. Lu, como prefere ser chamada, lembra dos momentos de angústia que o goleiro passou no começo do ano. ?Ele ficou inconsolável quando foi para a reserva. O técnico na época (Dario Pereyra) tirou ele do time sem explicar o porquê e durante esse período ele ficava calado, nada conseguiria animá-lo?, conta. Segundo ela, até mesmo as filhas ? Gabriella, de nove anos, e Giovanna, de seis ? perceberam a tristeza do goleiro. O momento difícil, segundo ela, foi superado com paciência, e fé de que tudo não passava de uma fase ruim que seria superada, como acabou acontecendo. Outra esposa particularmente feliz com o título paulista foi Nívea dos Santos, mulher do zagueiro João Carlos. O jogador chegou a ser afastado da equipe depois de um desentendimento com o treinador Candinho, mas encerrou o campeonato como capitão do Corinthians. ?O que tentei passar para ele naquela fase foi a confiança de que as coisas iam melhorar?, conta. O vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini era um dos mais bem-humorados na festa de ontem. Aproveitou o momento de vitória para tripudiar sobre alguns desafetos da imprensa e brincar com sua fama de supersticioso. ?Ganhamos graças ao São Jorge e as galinhas?, ironizou. O dirigente jura que a mudança da estátua de São Jorge e a criação de galinhas d?angola, trazidas por ele para o Parque, nada tem a ver com simpatias para espantar a má fase. No entanto, o dirigente guarda em sua carteira de dirigente uma imagem de São Roque. Maratona ? Para outros integrantes da equipe, a festa começou mais tarde. Luxemburgo e o meia Marcelinho, por exemplo, só chegaram ao flat na madrugada de hoje. Antes, protagonizaram uma verdadeira ?maratona? participando de diversos programas esportivos de TV. A festa que começou no flat terminou mais tarde para alguns jogadores. Boa parte dos solteiros resolveu continuar a comemoração na casa noturna Terrabrasil, do ex-corintiano Vampeta.