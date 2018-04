Corintianos ficam frustrados com domínio palmeirense em seleção do Paulistão

Jogadores e diretores do Corinthians não aceitaram muito bem o fato do Palmeiras ter dominado a seleção dos melhores do Campeonato Paulista. O clube contou com oito atletas no time ideal do Estadual, além do técnico Roger Machado e o goleiro Jailson foi eleito o craque da competição, algo que parece ter incomodado ainda mais.

Antes de começar a festa, o meia Rodriguinho estava dando entrevista, quando foi questionado sobre o fato do prêmio de craque da competição ter sido dado para o atacante Dudu, informação extraoficial e incorreta que circulava nos bastidores da premiação. Visivelmente constrangido com a informação, ele questionou um dos assessores de imprensa do clube e, logo em seguida, disse: “Mais uma decepção”. Além de Rodriguinho, Balbuena foi o único atleta do Corinthians presente na festa.

Pelo fato da maioria dos vencedores não estarem presentes, a Federação Paulista decidiu mudar o formato da premiação e não chegou os vencedores ao palco, algo que também chateou os corintianos, já que Rodriguinho, Balbuena e Gabriel Barbosa, do Santos, eram os únicos membros da seleção do Paulista que estavam presente no evento.

Representaram o Corinthians, além de Balbuena e Rodriguinho, o presidente Andrés Sanchez, o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, o diretor adjunto de futebol Jorge Kalil, o gerente de futebol Alessandro Nunes, o técnico Fábio Carille, o preparador Walmir Cruz e o observador Mauro da Silva.

Quando o nome de Jailson foi anunciado como o craque da competição, Rodriguinho mais uma vez mostrou sua insatisfação. Ele virou em direção a mesa onde estava parte da diretoria corintiana e bateu palmas. Como consolo, o meia corintiano ganhou o prêmio de gol mais bonito, o que ele marcou contra o Palmeiras, na fase de grupos.

A votação dos melhores do Paulistão foi feita por jornalistas e os votos foram encerrados antes da decisão entre Corinthians e Palmeiras. O time alviverde decidiu não enviar representantes ao prêmio como protesto pela polêmica arbitragem do clássico realizado no último domingo, que teve o time alvinegro como campeão estadual ao vencer no tempo normal por 1 a 0 e depois por 4 a 3.

Já a seleção do Paulistão foi formada por Jailson (Palmeiras); Marcos Rocha (Palmeiras), Antônio Carlos (Palmeiras), Balbuena (Corinthians) e Victor Luís (Palmeiras); Felipe Melo (Palmeiras), Lucas Lima (Palmeiras) e Rodriguinho (Corinthians); Dudu (Palmeiras), Borja (Palmeiras) e Gabriel Barbosa (Santos). O técnico eleito foi Roger Machado, do Palmeiras.