Corintianos garantem: Cruzeiro não assusta Pelo menos nas palavras, a força do Cruzeiro não assusta o Corinthians. O discurso dos jogadores mostra que ninguém no Parque São Jorge teme sofrer uma goleada no jogo desta quarta-feira, às 21h40, no Pacaembu. Até o técnico Geninho assegura que Alex, o principal jogador cruzeirense, não sofrerá uma marcação individual. "Não vou colocar ninguém para correr atrás do Alex o campo inteiro. Vamos fazer uma marcação por setor. O Alex vai trombar com o André Luiz, o Fabinho ou o Fabrício, deendendo de como o Luxemburgo for armar o Cruzeiro". Leia mais no Jornal da Tarde