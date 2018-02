Corintianos invadem ônibus tricolor Apesar do grande número de policiais envolvidos no jogo, 800 homens, o confronto entre as torcidas foi inevitável. Na avenida Rudge, próximo da sede da Gaviões da Fiel, corintianos invadiram um ônibus com torcedores são-paulinos, que levaram a pior. Os tricolores continuaram até o estádio do Morumbi, onde procuraram o posto médico para serem atendidos. Alguns tinham machucados graves, a maioria dos atendidos, cerca de 10 torcedores, com perfurações por objetos cortantes.