Corintianos invadirão área são-paulina A compra de ingressos em maior número por parte da torcida do Corinthians provocou uma alteração no esquema de segurança da Polícia Militar para o clássico de deste domingo, no Morumbi, na decisão do Torneio Rio-São Paulo. Cerca de dois mil bilhetes de arquibancada do setor laranja, destinados à torcida do São Paulo, foram adquiridos por corintianos. O Major Marinho, comandante interino do 2º Batalhão de Choque, alertou que esta parte da torcida do Corinthians deverá entrar no estádio pelo portão 15, setor vermelho. "Haverá divisão das torcidas no setor laranja, e para aumentar a segurança solicitamos a retirada de 800 ingressos dos guichês. Os torcedores do São Paulo que compraram arquibancadas do setor (cerca de 7.500) deverão entrar normalmente pelo portão 6". O major explicou que poderá haver uma nova acomodação de torcedores caso os são-paulinos não esgotem as entradas nos demais setores do estádio. "Nosso desejo é não deixar ingressos encalhados. Se a torcida do Corinthians comparecer em grande número, será acomodada devidamente", explicou o major - na manhã deste sábado os ingressos corintianos já tinham se esgotado. O efetivo de segurança foi aumentado. Aos 450 homens escalados normalmente para eventos deste porte, serão acrescidos 150. "Teremos 300 homens dentro do estádio e 300 fora. Na parte externa, contaremos com a colaboração da Rota, do Grupamento Aéreo, do Regimento de Polícia Montada, da Rocan e dos policiais do 16º Batalhão", explica o major. Os portões do Morumbi serão abertos às 12h30. Não será permitida a entrada de mastros de bandeiras, latinhas, garrafas, jornais e revistas, fogos de artifício, papel em rolo e bebidas alcoólicas. A Polícia Militar também solicita que seja evitado o uso de camisas, bonés e faixas estampadas com o logotipo de torcidas organizadas, cujos ônibus serão escoltados até o Morumbi. Os torcedores do Corinthians deverão se dirigir ao estádio pelas avenidas Francisco Morato, Jorge João Saad e Giovani Gronchio. Já os são-paulinos deverão utilizar-se das avenidas Nove de Julho, Cidade Jardim, Morumbi e Padre Lebret.