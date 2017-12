Corintianos já preparam caravana A torcida do Corinthians promete pintar o Estádio Serra Dourada de preto e branco. Embora a diretoria do Goiás tenha destinado ao Corinthians apenas seis mil ingressos para a partida de domingo ? pouco mais de 10% da carga total de 50 mil ingressos ?, os corintianos apostam nos torcedores do Planalto Central para fazer com que os jogadores sintam-se como se estivessem jogando no Pacaembu. O Corinthians é dono da segunda maior torcida em Goiás e da terceira maior em Brasília (DF), distante cerca de 200 quilômetros de Goiânia. ?Sou corintiano e não perco este jogo de maneira alguma?, afirma o poeta Carlos William Leite, morador de Goiânia, que pretende entrar na fila da bilheteria horas antes da abertura dos guichês. ?Não temos informações exatas sobre a torcida corintiana na região, mas sei que é grande. Teremos muito mais de seis mil corintianos no Serra Dourada?, prevê Wildner Rocha, vice-presidente da Gaviões da Fiel. Uma reunião na tarde desta terça-feira vai definir os números da caravana corintiana, mas a previsão inicial é de que 50 ônibus saiam de São Paulo para o jogo de domingo. A torcida também vai buscar promoções para quem quiser viajar de avião. Esperando uma bilheteria maior que as habituais, a diretoria do Goiás recusou a cota de R$ 150 mil oferecida por uma empresa do ramo de alimentação, que já havia realizado promoções em cinco jogos anteriores, com a troca de produtos por ingressos. A diretoria do clube goiano espera 40 mil espectadores. Os torcedores do Corinthians evitam utilizar o termo ?invasão?. Para eles, o episódio de 1976, quando mais de 70 mil corintianos invadiram o Rio de Janeiro e dividiram o Maracanã com a torcida do Fluminense. está distante da realidade atual. ?Não será uma invasão, mas vamos organizar uma boa caravana?, compara Wildner Rocha. Aquela partida, válida pela semifinal do Brasileirão, terminou empatada por 1 a 1, e o Timão garantiu a classificação para a final nos pênaltis. Foi o maior público que já assistiu a uma partida do clube do Parque São Jorge: 146.043 pessoas. Os administradores do Serra Dourada afirmam estar preparados. Thales Barreto, gerente-executivo do estádio, diz que foram tomadas medidas rigorosas para manter a segurança. Cerca de mil policiais vão trabalhar no estádio, que será monitorado por nove microcâmeras voltadas para o público, portões de entrada e o campo. Brigas e agressões serão julgadas no próprio estádio por um juizado especial, formado por juízes, promotores, delegados e agentes. O preço e a qualidade das bebidas e alimentos serão controlados pelo Procon e pela Vigilância Sanitária. Desde a reforma realizada no início do ano, o Serra Dourada tem capacidade para 50.049 torcedores.