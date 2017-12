Corintianos lamentam adiamento da festa A alegria corintiana durou pouco no Morumbi: dois minutos, o intervalo de tempo entre o gol de Coelho, que garantia a virada sobre a Ponte, e o gol do Inter sobre o Palmeiras, que adiou a festa alvinegra pelo título brasileiro. Os jogadores festejaram a vitória no gramado, mas não esconderam uma ponta de frustração pelo adiamento da festa. ?Infelizmente não pudemos ter a felicidade de sermos campeões aqui no Morumbi, mas temos amplas condições de sermos em Goiânia?, disse o goleiro Fábio Costa. Um empate contra o Goiás no Serra Dourada garante o título, independentemente do resultado do jogo entre Coritiba e Inter. O zagueiro Betão, por outro lado, mostrava-se mais abatido pelo pênalti perdido pelo companheiro Carlitos Tevez do que pelo resultado do Beira-Rio. "Fico triste porque é um amigo". Sobre o adiamento da festa, ele foi pragmático. ?Não estava preocupado com isso, só com o nosso jogo?, disse o jogador, que, suspenso, não joga contra o Goiás, a exemplo de Eduardo Ratinho. O mais festejado ao fim da partida foi Carlos Alberto, que sofreu um pênalti e marcou o terceiro gol. Ele aproveitou para comemorar a boa fase: de reserva, passou a titular absoluto, depois da contusão de Roger, e virou o terceiro artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, atrás de Tevez e Rosinei. ?Depois da saída do Roger, o pessoal ficou muito preocupado, mas eu vi que era o momento de recuperar a confiança que eu sempre tive. Já tenho um pouquinho de experiência, já participei de outras decisões e vou ajudar?, comentou o meia. Do lado da Ponte Preta, apenas lamentações. O goleiro Lauro chegou a questionar os méritos dos corintianos: ?Tomamos dois gols de bola parada. Que o Corinthians fez para ganhar o jogo??