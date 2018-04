Corintianos lamentam derrota em que 'jogaram bem'

O empate sonhado no Maracanã esteve perto, mas depois de sair na frente, levar a virada e permanecer na zona de rebaixamento, os corintianos deixaram o gramado do Mário Filho sentindo que ainda falta melhorar muito para fugir do rebaixamento. Veja também: Corinthians leva virada e segue na zona do rebaixamento Classificação Calendário / Resultados "Mais uma vez ficamos no quase. Fizemos um bom jogo, mas só isso não está sendo suficiente. É preciso algo mais. Mostramos vontade, mas só vontade não é suficiente", argumentou o zagueiro Betão. "Temos que fazer a lição de casa e vencer o Atlético-PR e o Vasco em casa e conseguir pelo menos uma vitória fora", afirmou o capitão. O treinador Nelsinho Baptista culpou erros individuais da equipe pela resultado ruim no Rio de Janeiro. "A equipe jogou muito bem, mas merecia resultado melhor. Tivemos dois erros individuais que custaram a derrota", afirmou. "O Flamengo soube aproveitar as oportunidades que nós demos. Os erros da nossa equipe fizeram com que saíssemos derrotados, quando qualquer outro resultado tiraria nossa equipe da zona de rebaixamento", completou. Apesar do resultado, Nelsinho disse o time está perto de deixar as últimas posições. "Precisamos ter mais tranqüilidade. Está faltando pouco para sairmos dessa situação. Agora tenho 3 dias para trabalhar até o próximo jogo." Ele também adiantou que não deve mexer no ataque. "Vou continuar com Lulinha e o Dentinho, que foram bem, mas perderam os espaços no segundo tempo e sentiram um pouco o cansaço." Outro lado Pelo lado flamenguista, o técnico Joel Santana comemorou a importante virada do time carioca, mas não deixou as críticas de lado. "No primeiro tempo jogamos muito mal e no segundo muito bem. Entramos nervosos na partida e mesmo quando conseguimos empatar antes do intervalo, eu sabia que a coisa não estava boa", explicou o treinador, que acrescentou: "por isso coloquei o Roger no lugar do Maxi para cadenciar mais o jogo, como eu queria. O Souza saiu porque sentiu uma contusão. As mexidas deram certo e acho que pelo o que produzimos no segundo tempo, merecemos a vitória", Joel Santana. (com Vítor Marques, do Jornal da Tarde)