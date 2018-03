Corintianos lamentam descontrole após 1º gol O volante Fabinho deixou o estádio Olímpico, em Porto Alegre, dizendo estar envergonhado com a derrota do Corinthians para o Grêmio, por 4 a 0. ?Esse não foi o nosso time?, lamentou o jogador, que foi expulso no segundo tempo. "Não me sinto feliz, mas agora é hora de cada um rever o que tem de melhor e de pior, corrigir as deficiências e acertar de vez", afirmou o capitão Rincón. O técnico Osvaldo de Oliveira admitiu que o time do Corinthians foi muito mal e não conseguiu se organizar em campo, mas entende que o clube passa por uma fase de reformulação em que é normal alguns jogadores mais jovens perderem a confiança quando sofrem um gol. A mesma opinião tem o goleiro Fábio Costa. Para ele, o time perdeu o controle depois de sofrer o primeiro gol. "Perdemos para os nossos próprios erros. Poderíamos até ter vencido a partida?, disse o jogador. Enquanto isso, nas arquibancadas do Olímpico, um pequeno grupo de 150 corintianos cantava em tom de ameaça: "Se perder no domingo, o bicho vai pegar". Afinal, o próximo compromisso do Corinthians é contra o rival Palmeiras, domingo, no Morumbi.