Corintianos lamentam expulsão de Kléber Um dos cuidados que a comissão técnica do Corinthians tomou, nos dias que antecederam ao jogo com o River, foi o de alertar jogadores a não aceitarem provocações. Geninho e auxiliares retornam de Argentina frustrados, porque a conversa toda valeu pouco - pelo menos para Kléber. O lateral não aguentou o falatório de D?Alessandro, deu-lhe uma entrada mais dura e foi expulso aos 31 minutos do segundo tempo. Depois disso, o time argentino virou o jogo e venceu por 2 a 1. "O grupo todo havia sido alertado para essa situação", lamentou Geninho. "Sabíamos que qualquer confusão seria boa apenas para eles", emendou o treinador, que em princípio deve preparar Roger para o segundo duelo. O desentendimento de Kléber e D?Alessandro havia começado pouco depois do gol de Jorge Wagner. O meia argentino jogou bola no brasileiro, depois de cometer falta, gesticulou, esbravejou e recebeu "beijinhos" como resposta. Quando tudo parecia superado, Kléber entrou em curto-circuito e, minutos mais tarde, numa dividida na lateral do campo, chutou o talentoso e catimbeiro argentino. O árbitro peruano Hidalgo não teve dúvida alguma em expulsá-lo. O lance ocorreu segundos depois de Kléber ter tirado uma bola do River quase em cima da linha do gol de Doni. "Esse episódio foi preponderante", constatou Geninho. "Um jogador não poderia perder a cabeça assim." A pisada de bola de Kléber será tema de palestras e trabalho intensos nas próximas duas semanas. Há o temor, no Corinthians, de que mais do nunca o River apelará para a catimba, no mínimo para segurar empate que o levará para a etapa seguinte do torneio sul-americano.