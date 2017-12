Corintianos lutam contra síndrome Além do Grêmio, o Corinthians tem outro adversário de peso neste domingo: a síndrome da "equipe sem passaporte". Vencer a final da Copa do Brasil é fundamental para o sucesso da estratégia traçada pela parceria do clube, o fundo de investimento norte-americano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), que busca a internacionalização do time e da marca Corinthians. Apesar dos vários títulos conquistados nos último anos - bicampeão brasileiro (98/99), campeão do Mundial de Clubes da Fifa (2000) e último campeão paulista -, o Corinthians ainda não conseguiu o mesmo destaque fora do País obtido pelos arqui-rivais Palmeiras, São Paulo e Santos. O título mais representativo, do Mundial de Clubes, foi conquistado numa final nacional: contra o Vasco, no Maracanã. Por isso, os próprios jogadores admitem que existe, sim, uma pressão extra sobre eles. "Nós sabemos que a expectativa sobre o time é muito grande e temos certeza de que vamos corresponder", afirmou o zagueiro João Carlos. Questionado sobre de que forma sente esta responsabilidade, o atleta foi categórico. "Sem dúvida no contato com a torcida. Eles cobram muito que vençamos a Libertadores, pois o Palmeiras e o São Paulo já ganharam essa competição." Já o atacante Ewerthon disse que ainda não sentiu no grupo qualquer tipo de cobrança diferenciada. Consciente de que existe um planejamento estratégico que depende dos resultados da equipe, ele procura mostrar tranqüilidade. "O segredo para o Corinthians se tornar um time com passaporte, como dizem, é fazer exatamente o que estamos fazendo. Vencer fase por fase, sem precipitação." Mudança - A comissão técnica levou um susto nesta sexta-feira. O volante Marcos Senna, escalado para substituir André Luiz, suspenso, sofreu uma entorse no tornozelo direito. Na manhã deste sábado, ele deve ser submetido a uma avaliação médica. A expectativa é de que seja liberado. O técnico Wanderley Luxemburgo testou no treino desta sexta-feira a equipe com três atacantes. Escalou Gil ao lado de Müller e Ewerthon. A formação pode ser usada caso o Grêmio faça o primeiro gol.