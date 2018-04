Corintianos mantêm confiança na briga pelo título

Apesar do empate com o Coritiba, que se esforça para se afastar da zona de rebaixamento, os jogadores do Corinthians não desanimaram e disseram estar na briga pelo título do Brasileirão. Com o resultado desta quarta-feira, o time ficou em sexto lugar na tabela, a sete pontos do líder Palmeiras.

Ouça os gols pela Eldorado/ESPN: Corinthians 0 x 1; Corinthians 1 x 1

O estreante Marcelo Mattos não escondeu o cansaço ao final da partida. O volante contou que estava desacostumado com a correria do futebol brasileiro - voltou ao Brasil por empréstimo após defender o Panathinaikos, da Grécia. "O jogo na Grécia é bem mais cadenciado. Aqui é correria o tempo todo, você perde a bola e tem de recompor rapidamente. Mas vou me reacostumar logo", avisou.