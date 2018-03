Corintianos não acreditam em estádio A torcida do Corinthians parece não acreditar mais nas promessas dos dirigentes, em relação à construção de um estádio de acordo com as tradições do clube. Em enquete realizada hoje pelo Portal Estadao.com.br, 67.67% dos leitores - corintianos ou não - disseram não acreditar na possibilidade de o estádio sair, com a ajuda do Banco Português Espírito Santo. Apenas 32.33% dizem confiar na palavra dos atuais cartolas corintianos.