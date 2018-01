Corintianos não comentam cusparada Os jogadores do Corinthians evitaram ao máximo comentar sobre a cusparada que o atacante Tevez deu em uma garrafa d´água que, supostamente, teria sido levada depois para o técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira. A brincadeira partiu de um programa de TV argentino e serviu para acirrar o clima de rivalidade no jogo entre as duas seleções, ontem. "Esse tipo de coisa faz parte da rivalidade, não temos que ficar comentando sobre isso", disse o zagueiro Betão, melhor amigo de Tevez no elenco corintiano. Questionado em tom de brincadeira se já havia bebido do copo de Tevez, Betão, bem humorado, respondeu: "Já bebi não só um copo, como vários. Bebi garrafas inteiras". O zagueiro, assim como os demais jogadores corintianos que estão concentrados em Águas de Lindóia, disse que não viu a cena da cusparada. "Fiquei sabendo por alto e passei a noite inteira tentando ver a cena nos telejornais, mas não consegui", disse Betão. Para o colega Jô, Tevez não deverá ter problemas no clube quando voltar da Seleção Argentina, em julho, após a Copa das Confederações na Alemanha. "Não vai ser por isso (a cusparada) que vamos recebê-lo de forma diferente. Nada vai mudar aqui em relação a ele".