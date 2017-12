Corintianos não querem falar de título A alegria dos jogadores do Corinthians com retumbante vitória por 7 a 1 sobre o Santos foi para o ralo após o banho no vestiário. Ninguém repudiou o adversário praiano, em situação cada vez mais difícil no Brasileiro. A surra imposta por Tevez, Nilmar, Rosinei e Marcelo Mattos durante os 90 minutos de bola no Pacaembu não seguiu no vestiário corintiano. A alegria existia, claro, estava estampada no rosto de cada jogador, mas o discurso puxado pelo técnico Antônio Lopes foi repetido com firmeza pelo elenco. ?Um time campeão tem de jogar como campeão. Buscamos o resultado o tempo todo. Ele apareceu, mas agora vamos seguir o nosso caminho atrás do título. A diferença de seis pontos para o Inter foi mantida?, disse Rosinei. ?O Santos correu e jogou seu melhor.? O atacante Nilmar, autor de dois gols, preferiu destacar a união e o entrosamento do time. Pouco falou do Santos. ?O nosso ataque é solidário. Quem está melhor posicionado sempre recebe a bola. Eu estou muito feliz porque fiz gols num jogo que valeu. Sou atacante e quando não marco sempre fico triste?, comentou. ?Tivemos uma derrota para o Cruzeiro, mas mantivemos a disposição e a vontade.? Empenho foi o que Lopes pediu para os jogadores no aquecimento, antes de o jogo começar. Ele teve problemas para montar o time e escalou apenas um jogador na defesa, Marinho. Seus companheiros eram todos volantes. E deram conta do recado. Marcelo Mattos era um deles. O jogador, além de anular os rivais, contribuiu com um gol para o resultado. Fez o sétimo, de falta. ?Eu sempre fico atrás, desarmando os atacantes. Quando apareceu aquela falta na entrada da área, pedi para bater. Queria fazer o meu. E dei sorte. A bola entrou.? A vitória também fez Kia Joorabchian cair de vez na preferência do torcedor. Ele deu autógrafos e foi ovacionado no Pacaembu. Parecia craque. Deixou a tribuna correndo em direção ao vestiário. E assinou embaixo quando um torcedor gritou ao seu lado: ?o cara gastou US$ 300 milhões. Por isso o Corinthians é campeão.? Kia sorriu e disparou para os microfones de TV: ?Ele falou tudo por mim.? A delegação corintiana segue nesta segunda-feira de manhã para o México, onde vai enfrentar na quarta-feira o Pumas, pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana.