Corintianos não temem sofrer goleada Enfrentar a Seleção Brasileira sub-23 num amistoso, sábado, às 16h, em São José do Rio Preto, não assusta. Os jogadores corintianos estão até animados com a chance de estar na vitrine ao lado de Robinho e companhia. "Todo mundo vai estar de olho na Seleção e vai acabar vendo também o Corinthians", diz o meia Renato. "Aqui, todo mundo vai querer caprichar". O risco de sofrer uma goleada histórica para a seleção olímpica também não chega a ser uma preocupação. "Goleada não vai haver, isso eu garanto", sustenta o goleiro Doni. "O que pode acontecer é a gente perder. Mas não acredito numa goleada. Aliás, não se pode esquecer que o Corinthians também pode vencer, por que não?". Para a Comissão Técnica, porém, a maior preocupação é com o calor. Em São José do Rio Preto a previsão é de temperatura alta, podendo beirar os 40 graus. O preparador físico Moraci Sant´Anna deixou uma recomendação aos jogadores: é preciso tomar muito líquido antes e durante a partida. "Ele sempre costuma dizer que a gente não precisa esperar ter sede para se hidratar", lembra o zagueiro Anderson. No amistoso deste sábado, em Rio Preto, Juninho deve manter o mesmo time que venceu o Goiás. A volta de Fabinho foi abortada pelo departamento médico, já que o volante ainda não se recuperou de uma pancada no tornozelo direito. Quanto ao zagueiro Marquinhos, que abandonou o treino desta quarta antes do final, com problemas no púbis, os médicos asseguram que ele joga.