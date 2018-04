Corintianos negam má atuação em revés e afirmam: 'Faltou só o gol'

Os jogadores do Corinthians tentaram não demonstrar preocupação com a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado, na Arena Corinthians. Os atletas destacaram que o time conseguiu criar boas oportunidades, mas não teve êxito nas finalizações.

“A gente não foi eficiente na finalização e fomos penalizados por isso. Criamos chances, buscamos e, se tivéssemos colocado três ou quatro das chances que tivemos para dentro, seria outro placar. Agora é ter tranquilidade e pensar no próximo jogo”, disse o lateral-direito Fagner, que chegou a acertar uma bola na trave no primeiro tempo.

O meia Marquinhos Gabriel, que entrou no decorrer do segundo tempo no lugar de Jadson, disse não saber explicar o motivo da derrota. “Se a gente soubesse explicar o que aconteceu, a gente teria vencido. A bola não entrou e foi isso. Tivemos três oportunidades que a gente, geralmente, não erra, mas hoje (sábado) não deu certo. Temos um segundo turno inteiro para fazermos uma bela campanha”, comentou.

O zagueiro Pedro Henrique acredita que o Atlético-GO fez aquilo que o Corinthians tem feito em muitos jogos durante a temporada. “A gente teve oportunidade de fazer o gol e não fizemos. A bola pune. Eles tiveram uma chance, foram felizes e cirúrgicos, assim como fomos em outras partidas”, comparou.

Com o resultado deste sábado, o Corinthians se manteve com 50 pontos enquanto o Atlético-GO chegou aos 18, mas continua na lanterna do Campeonato Brasileiro.