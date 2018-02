Corintianos: "O Morumbi é nosso" O Morumbi é do Corinthians. Após mais um título conquistado no estádio do São Paulo, adversário da final estadual, os jogadores e os dirigentes corintianos não perderam a oportunidade de provocar o rival. Enquanto levantavam a taça do Campeonato Paulista, fizeram um coro no mínimo constrangedor para os são-paulinos. "Aha, uhu, o Morumbi é nosso." No ano passado, o Corinthians ganhou o título do Rio-São Paulo em pleno Morumbi e venceu a primeira partida da final da Copa do Brasil no mesmo local. Muitas das 25 conquistas paulistas ocorreram no estádio são-paulino, como em 2001, contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, e o bi em 82 e 83. "Acho até que já ultrapassamos o São Paulo em número de títulos no Morumbi", provocou o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini. O dirigente, eufórico, comemorou o 3º título em menos de um ano. "Estamos num processo de crescimento", comentou Citadini, que acha que chegou a hora de ganhar a Libertadores, embora não a considere tão importante "como as pessoas falam".