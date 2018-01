Corintianos permanecem sem receber Os jogadores do Corinthians continuam sem ver a cor do dinheiro, referente aos prêmios da conquista do Rio-São Paulo e da Copa do Brasil. Depois de três dias de folga, os atletas voltaram a treinar nesta segunda-feira e não se reuniram com o vice-presidente Antonio Roque Citadini. O último encontro ocorreu na quinta-feira. "Se o clube deve, tem de pagar. Conseguimos dois títulos e cumprimos nossa obrigação", disse o zagueiro Fábio Luciano, um dos que estão mais preocupados com o atraso. "Confio na diretoria. Nunca tivemos problemas com isso. Uma hora o dinheiro cai na conta", acrescentou. De acordo com Citadini, o atraso dos prêmios (R$ 90 mil por jogador) é culpa das tevês, que não pagaram ainda os direitos de transmissão. A equipe treina até quarta-feira. Depois terá dez dias de folga e vai para Extrema (MG), como preparação para a Copa dos Campeões, em julho.