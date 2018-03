Corintianos podem ter mais ingressos A torcida do Corinthians terá mais de 62 mil ingressos à disposição para a partida de quarta-feira contra o River Plate no jogo de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A venda começou a ser feita na última quinta-feira, e a partir desta segunda-feira os bilhetes restantes poderão ser encontrados apenas no Morumbi e no Parque São Jorge entre 9 e 17 horas. Os guichês do Pacaembu, de acordo com informações passadas pelo setor de arrecadação do clube, não estarão funcionando. Os preços variam de R$ 5 a R$ 35. O ingressos mais baratos, de arquibancada térrea laranja (antiga geral) custam R$ 5, as arquibancadas vermelha, azul e laranja R$ 10, arquibancadas especiais amarela e laranja R$ 25, cadeiras cativas especiais vermelha e azul R$ 35 e cadeiras inferiores vermelha e azul R$ 15. Ao contrário do que havia sido anunciado pela assessoria de imprensa do clube, neste domingo houve venda de ingressos. No entanto, nas bilheterias do Parque São Jorge a movimentação foi apenas razoável. Até o momento, nas três partidas que realizou em São Paulo na competição, o maior público do Corinthians aconteceu na vitória por 4 a 1 sobre o The Strongest, quando quase 20 mil pessoas estiveram no Pacaembu. Cativa - A carga de ingressos poderá aumentar até quarta-feira. Segundo o vice-presidente de futebol do clube, Antônio Roque Citadini, o São Paulo não colocou à venda os bilhetes de cadeiras cativas pertencentes aos sócios-proprietários. "Infelizmente não podemos vender esse tipo de ingresso. Mas não descarto conversar com os dirigentes do São Paulo para rever essa posição, principalmente se os ingressos para os demais setores se esgotarem. Mesmo assim, tenho certeza de que o Morumbi estará lotado. O interesse do nosso torcedor pela partida é muito grande".