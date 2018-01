Corintianos precisam da classificação para respirar Esta quinta-feira é o dia D para diversos jogadores do Corinthians que estarão em campo ou mesmo no banco de reservas do Pacaembu. Perder a vaga nas quartas-de-final para o Náutico significa degola para grande parte dos atletas já na sexta-feira. Avançar na competição dá uma remota sobrevida - de duas semanas - , já que a reformulação para o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana está definida. Serão entre 10 e 12 trocas de peças no inchado elenco. Com a chegada de Felipe - assinou contrato nesta quarta pela manhã e vem para assumir a camisa 1 - o goleiro Jean terá de fazer grande partida para provar sua condição de seguir no elenco. Falhou no Recife e irritou a diretoria por ter explicado o ?frango? rindo. ?Eu ia chorar? Lá, não falhei. A culpa foi do péssimo estado do gramado, mas no Pacaembu, onde há grama, vou mostrar meu valor?, afirma o goleiro. O que garante um fio de esperança em Jean é o fato de o reserva Marcelo estar dificultando a renovação de contrato. Em junho, ele terá a possibilidade de assinar pré-contrato com outros clubes e está eufórico com proposta do futebol europeu. Nas laterais, a renovação é inevitável. Wellington e Marcos Tamandaré vieram com enorme expectativa e decepcionaram. Só não deixaram o clube, ainda, pelo fato de não existirem reservas para a posição. O técnico Paulo César Carpegiani não aceita improvisações no setor. Edson ainda está machucado, Everton para o treinador é meia e Eduardo sofre com o frágil porte físico. E Carlão é volante de origem. Os zagueiros estão de sobreaviso. Zelão já assinou contrato. Asprilla foi sondado e há, também, a promessa de um nome de peso para o setor. Pode até ser Fábio Luciano, de volta ao País. Marinho, Gustavo e até Betão lutam pela sobrevivência. ?Desde 2004, o clube contratou vários atletas para a posição, como o Wescley, o Valdson, o Gustavo, e sempre fui titular?, defende-se Betão, o dono da tarja de capitão desde a saída de Tevez e prestigiado, também por Carpegiani. ?O importante, não só para a defesa, mas também para os volantes, é sempre ter um companheiro fixo.? Rafael Fefo, Daniel Grando e Wendel, pratas-da-casa, devem ser emprestados. Daniel e Paulo Almeida, dispensados. Time A um dia de sua estréia, Carpegiani segue com dúvidas para escalar a equipe. Ele não sabe se escala Eduardo Ratinho - defasado fisicamente em relação ao grupo - ou Marcos Tamandaré na lateral direita e Carlão ou Wellington na esquerda. Certo mesmo é que o garoto Everton, que fez seus primeiros jogos na equipe como lateral-esquerdo, ganhou uma vaga no meio-de-campo, ao lado de Rosinei - Willian está suspenso. A promessa Lulinha ficará no banco de reservas e deve entrar no segundo tempo. Ingressos Como o Pacaembu deverá estar cheio, a pressão sobre os jogadores deverá ser ainda maior nesta quinta-feira. Até a noite de quarta, 23.500 ingressos para o jogo contra o Náutico foram vendidos. A venda continua nesta quinta, das 11 horas até as 20h30, quando começa o jogo. A expectativa mais otimista dos dirigentes corintianos é de um público de aproximadamente 30 mil pagantes - seria o maior do clube em 2007. Atualizado às 18h52