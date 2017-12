Corintianos prometem parar Edílson No duelo anterior com São Caetano, no primeiro turno, Edilson tripudiou sobre a defesa do Corinthians. Ele havia prometido colocar a bola entre as pernas do volante Mascherano e cumpriu. Fez o mesmo contra o zagueiro Sebá, além de ser decisivo para a vitória por 2 a 0. Nesta quarta-feira, não terá moleza. Por onde estiver no campo, será perseguido por Marcelo Mattos e Wendel, que não pretendem dar moleza ao principal atacante do rival. ?Espero que ele faça graça e a gente, gol?, enfatizou o lateral-esquerdo Gustavo Nery, que reforça o time no ABC, depois de defender a seleção na goleada por 8 a 0 sobre os Emirados Árabes. ?Mas é um jogador importante, que necessita de atenção especial?, ponderou. Postura idêntica à de Antônio Lopes. ?O Edilson é jogador top, mas não podemos nos preocupar só com ele?, disse. ?O Somália também é artilheiro. Temos de marcar todo mundo?. Desta vez, porém, tudo não passa de disfarce de Lopes. Em todos os duelos à frente do Corinthians, o treinador procurou anular a peça-chave do rival. Foi assim contra Giovanni e Ricardinho, do Santos, Juninho e Marcinho, do Palmeiras, e Danilo, do São Paulo. Na lista dos escolhidos para a ingrata tarefa sempre figura o nome de Wendel. Jogador de pouco técnica, mas muita força e obediência tática. Foi ele quem segurou Giovanni no jogo remarcado com o Santos (3 a 2, na Vila Belmiro) e sofreu a cotovelada que ocasionou a expulsão de Luizão. No último domingo, contra o Coritiba, Wendel foi bastante elogiado. E contra Edilson? ?Meu grande jogo foi justamente contra o Edilson. No duelo da Copa do Brasil de 2004 (o atacante defendia o Vitória), no Pacaembu, colei nele e não fez nada?, lembrou Wendel. Nesta quarta, espera repetir o feito daquela oportunidade, na qual o Corinthians saiu com a vitória de 1 a 0 - seria eliminado no jogo de volta ao cair por 2 a 0. Marcelo Mattos promete respaldo a Wendel. ?O Edilson desequilibra. Não vamos dar espaço para ele?. Aproveitou para alertar sobre a ex-equipe. ?Nestes jogos, a motivação do São Caetano cresce. E fica muito difícil de ser batido. Teremos de demostrar algo a mais?.