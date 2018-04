Corintianos protestam de novo, agora no Parque São Jorge

Cerca de 100 torcedores foram até o Parque São Jorge, sede administrativa do Corinthians, na manhã deste sábado, para protestar contra o momento ruim do clube, eliminado na quarta-feira da Copa Libertadores, pelo Guaraní, do Paraguai. Ao longo de uma hora, os torcedores organizados entoaram os tradicionais cânticos, criticaram a diretoria e exibiram faixas com os dizeres: "Diretoria omissa" e "salário de ouro, futebol de lata".

Sócios que frequentavam as instalações do clube no momento da chegada dos torcedores afirmam que não houve tumulto ou danos ao patrimônio. O grupo também espalhou panfletos com reivindicações pelo clube. No documento, com o título "Quem ama precisa cuidar", os torcedores do Corinthians pediram o fim de "encenações burlescas na Ilha da Fantasia do Parque São Jorge. Contabilidade simples: menos receita, menos despesas. Parasitas? Fora?".

Apesar da mobilização, os participantes não encontraram membros da diretoria de futebol, como gostariam. Seguranças do clube informaram que o grupo de torcedores se dirigiu a Araraquara, local do jogo deste sábado, entre Corinthians e Chapecoense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.