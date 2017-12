Corintianos querem Tevez, diz pesquisa Animados, os torcedores corintianos escolheram os reforços que desejam ver no Parque São Jorge com os milhões da MSI. Na pesquisa feito pelo portal www.estadao.com.br, o mais desejado foi o argentino Tevez, com 15,19% dos votos. A surpresa foi o segundo colocado. Washington, artilheiro do Atlético-PR e do Campeonato Brasileiro, teve 11,93% dos votos e ficou na frente de Robinho, do Santos - sonho do iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI -, com 10,37%. Quem veio em seguida não foi jogador, mas técnico. Vanderlei Luxemburgo não teria problemas em voltar pela terceira vez ao comando do time corintiano. Significativos 8,41% sugeriram o treinador santista. Alex, atualmente no Fenerbahce, teve 7,89% dos votos. Grudada a ele, a velha fixação corintiana em Marcelinho Carioca, com 7,76%. A lista ainda foi longa: Ronaldo, Marcos (Palmeiras), Romário, Luiz Felipe Scolari, Roque Júnior, Magrão, Parreira, Edmundo e Rivaldo, dentre outros.