Corintianos recebem críticas com bom-humor As críticas do presidente Luis Inácio Lula da Silva, condenando a diretoria do Corinthians por ter permitido o êxodo de vários jogadores para o futebol europeu, em meio à disputado do Campeonato Brasileiro, foram recebidas com uma ponta de bom-humor no Parque São Jorge. O único que se manifestou foi o vice-presidente de Futebol, Antônio Roque Citadini. Falando as emissoras de rádio, o dirigente sugeriu que se fizesse um estudo sobre o Corinthians. "O clube é um fenômeno, atinge a todas as classes sociais. Até o presidente Lula é corintiano". Em seguida, Citadini acrescentou. "Ainda bem que desta vez ele não me criticou, como fez certeza vez, numa contratação. Pelo menos agora ele aprovou o nosso técnico". Outro assunto que monopolizou as atenções no clube foi a decisão do novo técnico, Júnior, de preservar os jogadores menos experientes no jogo de domingo, contra o Vitória-BA, em Salvador. Entre os jogadores corintianos, essa alternativa já é unanimidade. "Não são os meninos de 16, 17 e de 18 anos que vão assumir essa bronca. São os veteranos que tem de matar essa crise no peito e sair jogando", observa o meia Robert. Para o meia, o novo critério deve significar um crescimento pessoal no Corinthians. Com Geninho ele teve poucas oportunidades. "Quase não terminava os jogos. Além disso, eu era sempre a opção para sair. Em muitos jogos, era o grande sacrificado". De outro lado, porém, o Robert reconhece que a responsabilidade vai aumentar na mesma proporção. "Se de um lado os mais experientes sentem menos a responsabilidade, de outro nós teremos a obrigação de mostrar resultados". Outro jogador experiente, o zagueiro César, de 27 anos, se julga suspeito para falar sobre o assunto. "Afinal de contas, estou entre os mais experientes". Mesmo assim, acabou reconhecendo que aprova a decisão de Júnior. "Só acho importante lembrar que os meninos entraram na equipe por uma necessidade. Mas são ótimos jogadores. Tanto é que boa parte deles já tem história nas Seleções Brasileiras de base. Além disso, são meninos com boa cabeça. Vão entender que mais cedo ou mais tarde terão outras oportunidades". Já o lateral Rogério, que foi vetado para a partida de domingo, contra o Vitória-BA, admite que o time vinha mesmo sentindo a falta de equilíbrio pela ausência de jogadores experientes. "E isso nem é uma crítica aos meninos, que foram lançados por uma necessidade. Mas é preciso considerar que não é fácil para essa garotada suportar tanta pressão". A estréia oficial de Júnior no banco do Corinthians só deverá ocorrer na semana que vem, contra o São Caetano. Domingo, em Salvador, ele vai observar o time das tribunas. Quem comandará do banco é o auxiliar-técnico Jairo Leal.