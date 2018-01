Corintianos resignados com o empate "O resultado ficou de bom tamanho para as duas equipes." Não, a frase não saiu da boca de nenhum jogador da Portuguesa, entusiasmado com o empate por 1 a 1 que o seu time conseguiu diante do Corinthians. A declaração é do atacante Gil, resignado com o futebol pífio que a equipe de Parque São Jorge ousou exibir. Gil, a maior estrela do atual corintiano dirigido pelo técnico Geninho, não ficou constrangido ao afirmar que o Corinthians foi surpreendido pelo fraquíssimo rival. "A Portuguesa voltou para o segundo tempo marcando muito o nosso time. Aí, sentimos muito e não conseguimos jogar", disse. O zagueiro Anderson saiu de campo lamentamos a falha da defesa corintiana no gol de Robson. "Foi falta de atenção. Agora temos de fazer o máximo de pontos possível nos quatro jogos que vamos disputar na fase de classificação." Na arquibancada, a Fiel Torcida não concordava com as palavras de seu zagueiro. Durante o jogo, os corintianos vaiaram o time e gritaram "Libertadores", lembrando os jogadores de que a equipe inicia, a partir do dia 5 de fevereiro, contra o Cruz Azul do México, a caminhada para conquistar o inédito título da competição sul-americana. O volante Pingo, um dos poucos jogadores corintianos aplaudidos pelo público presente (menos de cinco mil torcedores) preferiu comentar a sua atuação. "Graças a Deus estou mostrando o meu trabalho. É bom ser reconhecido pelos torcedores", afirmou. Embora tenha mostrado uma atuação razoável, Pingo tem certeza de que perderá o lugar no time para Vampeta. "Claro que a vaga é dele. O Vampeta tem muitas qualidades. Mas eu vou continuar trabalhando para no futuro tomar posse do que é meu", afirmou. O técnico Geninho, visivelmente contrariado, fez força para elogiar a atuação do time no primeiro tempo. "Tivemos um bom primeiro tempo. Depois, abrimos espaços para a Portuguesa encaixar os contra-ataques e não fomos bem e não gostei da nossa atuação. Mas temos de dar méritos ao que a Portuguesa fez. Aí, com o cinturão que fez na entrada da área, atingiu os objetivos". O volante Élder retratou o que o resultado significou para a desacreditada Portuguesa. "É visível que alguns jogadores da Portuguesa sentiram muito o rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro. Acho que o empate nos deu motivação. Agora vamos lutar pela classificação."