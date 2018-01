Corintianos responsabilizam Citadini O vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini, foi o principal alvo das críticas dos torcedores corintianos, insatisfeitos com o resultado de hoje, no Pacaembu, na derrota de 3 a 0 para o São Caetano. Assim que o meia Capixaba abriu o placar para o time do ABC, aos 31 minutos do primeiro tempo, o dirigente foi lembrado. "E agora Citadini?", esbravejava um corintiano. Desta vez, as críticas não foram direcionadas somente ao técnico Geninho, chamado de burro na última quarta-feira, na vitória sobre o Cruz Azul, do México, 1 a 0, pela Copa Libertadores, em função da substituição de Liédson. Citadini foi muito lembrado, principalmente depois de ter declarado que aumentaria o preço dos ingressos das numeradas para que os torcedores "paguassem a língua" por criticar o time. No rival Palmeiras, quando era treinado por Luiz Felipe Scolari, as constantes reclamações da torcida fizeram o técnico apelidar esse grupo de torcedores como a "turma do amendoim". Citadini tratou de destacar que no Corinthians isso não aconteceria. Como medida, fez o papel de ditador. Decidiu que quem freqüentasse o setor que vaiou Geninho teria de pagar mais caro para entrar no estádio (tal medida valeria na partida contra o The Strongest, dia 11 de março) e quem freqüentasse os setores que não criticaram (tobogã e arquibancadas) pagaria mais barato. "Dessa forma ele acaba censurando a torcida, acaba com a liberdade do torcedor", comenta o corintiano Valdir, de 40 anos, gerente administrativo. E é esse o pensamento de grande parte da torcida. "Com isso, ele pode provocar um conflito, porque gera revolta nos torcedores", disse Valdir. "Só por essa atitude dá para ver que ele deixa a desejar." "Ele (Citadini) é um cara folclórico. Todas as declarações dele são voltadas para a mídia. Não tem direito nenhum de fazer o que fez. É um direito que o torcedor tem de vaiar. Ele não pode penalizar a torcida por isso", comentou o analista de sistemas Sílvio, de 35 anos. Hoje, as vaias da torcida ao time, apesar do mau resultado, não foram tão intensas quanto às de quarta-feira. Talvez porque saibam que a prioridade no clube é mesmo a Copa Libertadores. E aproveitaram para lembrar os jogadores disso. "Não é mole não, Libertadores agora é obrigação!", era o coro da torcida, que, mesmo assim, não demonstrava tanta irritação com a equipe. No intervalo do jogo contra o São Caetano, o time recebeu algumas vaias, mas logo terminaram. Quando Marco Aurélio fez o segundo da equipe do ABC, muitos corintianos correram em direção ao alambrado para xingar o técnico Mário Sérgio, que, durante a partida, foi provocado por alguns torcedores. Ele aproveitou para desabafar e discutiu com alguns corintianos. Os torcedores resolveram dar uma trégua ao time. Pelo menos até o próximo jogo. E não viram o terceiro gol do São Caetano, marcado por Anaílson. Estavam xingando o treinador adversário, o que fizeram por boa parte do jogo.