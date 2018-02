Corintianos se satisfazem com empate O Corinthians está em busca de uma mudança de humor. A avaliação é do zagueiro Váldson, que hoje lamentou o empate com o Goiás (1x1), a persistente falta de gols e vitórias após nove rodadas - o que mantém o time como uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro com 20 gols tomados. "Nossa equipe tinha de tudo para fazer uma grande partida e nós lutamos muito pela vitória; mas ainda não foi desta vez", irritou-se Váldson. A história do jogo, acredita, poderia ter sido outra não fossem os imprevistos. Marquinhos foi um deles. Entrou em campo animado, como o resto do time corintiano: "Trabalhamos forte, na semana, para conseguir uma vitória", disse o zagueiro. Mas após machucar o nariz e o pulso ele torceu o tornozelo direito no primeiro tempo e Alemão entrou em seu lugar. O time perdeu, ainda, espaços no meio-campo e Fabinho, expulso pela segunda vez na atual competição, levou a equipe a encolher nas pretensões. "Teve o lance do pênalti mas eu não tive a intenção de fazer", disse Váldson, lembrando-se do momento em que derrubou Paulo Baier dentro da área. "Quando entramos em campo nós tínhamos em mente os três pontos", explicou Wendell. "Mas ficou difícil no momento em que perdemos um jogador, então eles ficaram mais perto do segundo gol do que nós, conseguimos o empate que valeu; mas não era o que nós esperávamos", afirmou no vestiário após o jogo. Para os jogadores do Corinthians, coube a Rogério impedir o desastre da derrota: "Eu sabia que não podia errar e para marcar teria de bater no canto", disse o agora artilheiro corintiano com dois gols. "O empate melhorou as coisas, e o resultado não foi ruim para nós", afirma, fazendo crer que sua equipe ainda precisa passar por uma revolução no ataque: O Corinthians, que só venceu duas partidas, até agora na competição, contra o Paysandu (2x1) e o Guarani (1x0), obteve o seu 11o. empate em 27 jogos oficiais com o Goiás. Para Gil, o resultado do jogo não refletiu as qualidades técnicas corintianas: "Na verdade nós tivemos boas oportunidades nas jogadas pela esquerda", avaliou. "Saímos do Serra Dourada com um resultado positivo jogando fora de casa", contentou-se. "O empate foi o ideal pelo que as duas equipes apresentaram mas nós tivemos boas chances neste jogo, resumiu Coelho. Visto de fora, e entre os torcedores do Corinthians, o time parece que viveu um buraco negro: "Não há emoção, não tem um goleador, o time mais parece um congestionamento", disse Edna Bruno, torcedora corintiana que assistiu o jogo a partir das arquibancadas. O jogo rendeu R$ 135.080,00 e o público esperado de 20 mil não ultrapassou os 11 586 pagantes. Para os jogadores do Goiás, mesmo mantendo-se invencível após cinco jogos no Serra Dourada, o resultado foi ruim: "Tivemos oportunidades mas não acertamos hoje", disse Paulo Baier.