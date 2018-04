Corintianos: sensação de dever cumprido Os jogadores corintianos deixaram o gramado do Pacaembu na noite desta quarta-feira, com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, com a certeza do dever cumprido. O resultado permitiu que o time desse mais um passo rumo ao objetivo traçado pelo técnico Tite. "Sabíamos que essa vitória seria muito importante porque os times que estão na nossa frente iam ter confrontos diretos", disse o volante Wendell. "Conseguimos os três pontos e encostamos no bloco da frente. Ainda é cedo para pensar em Libertadores. Precisamos encostar no bloco da frente para depois pensar nisso." O meia Rosinei, autor do gol da partida, fez questão de agradecer o técnico Tite. "Ele tem me dado bastante confiança. Dedico esse gol à torcida e à minha filha." Segundo Fábio Costa, a equipe ?incorporou? o espírito de Tite. Para o jogo contra o Guarani, em Campinas, no dia 8, o técnico Tite poderá contar com as voltas de Renato e Fabinho, que nesta quarta-feira cumprirarm suspensão pelo terceiro cartão amarelo. ANIVERSÁRIO - Muita festa nesta quarta à noite no Estádio do Pacaembu. Os torcedores corintianos estavam animados no aniversário de 94 anos do clube do Parque São Jorge. Não paravam de gritar um instante sequer. Aos cantos de ?Parabéns a Você?, homenageavam o Corinthians. A Organizada Gaviões da Fiel abriu uma enorme bandeira comemorativa ao aniversário do clube assim que os jogadores entraram em campo. A alegria só foi contrastada com outra bandeira perguntando: "Cadê nosso estádio?"