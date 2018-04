Corintianos sofrem com o surgimento de novos escândalos

Os torcedores do Corinthians se surpreendem a cada dia com novos escândalos no clube. No último deles, membros responsáveis pela categoria de base da equipe foram denunciados por casos de pedofilia. Veja também: Congresso derruba tentativa de instalação de CPI do Corinthians Nesta semana, o presidente Andrés Sanchez, que assumiu o controle do clube em 9 de outubro, autorizou a reformulação de toda a comissão técnica das categorias de base, que agora tem Cilinho no controle. Sanchez, no entanto, ainda espera pela finalização do levantamento de toda a herança deixada pela administração Alberto Dualib e Nesi Curi. Segundo a assessoria de imprensa do presidente, esse levantamento deve ser divulgado em duas semanas. Os escândalos começaram a fazer parte da rotina do Corinthians com a chegada do fundo de investimentos MSI, em 5 de agosto de 2004, que tinha no gerenciamento o iraniano Kia Joorabchian - o dinheiro do fundo vinha do exterior, do russo Boris Berezovski. A partir desta data, uma avalanche de acusações e suspeitas atingiram o clube. Havia indícios de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e desvio de verbas, o que culminou com uma investigação do Ministério Público Federal (MPF). Os escândalos, no entanto, só ganharam destaque em julho deste ano, quando a Justiça Federal acatou uma denuncia do MPF. Kia, Dualib, Curi e outros dirigentes foram indiciados pelos crimes cometidos durante a parceria. Os jogadores, estrelas contratadas à peso de ouro, que deram o título do Brasileirão 2005, foram, aos poucos, se despedindo. No segundo semestre de 2006 e por todo este ano, o Corinthians teve de atuar com um time sem estrelas, na política do bom e barato. O próprio título do Brasileiro de 2005 acabou, em outro escândalo, sendo motivo de investigação. Dualib, em conversas gravadas pela Polícia Federal, disse que a conquista havia sido "roubada". Dualib e Curi não resistiram à pressão e renunciaram em setembro deste ano - os dois ainda serão julgados pela Justiça. Sanchez, que era aliado de Dualib, foi eleito para o cargo de presidente. Os buracos deixados por Dualib/Curi/MSI ao longo deste período foram tão profundos que Sanchez, mesmo após um mês no comando do clube, não conseguiu fazer o levantamento das irregularidades. Além do caso de pedofilia, foram anunciados nesta semana alguns indícios de contas superfaturadas na gestão Dualib. Até o pãozinho comprado pelo clube tinha um preço fora do mercado. O total das "nebulosidades", porém, só será conhecido com o final do levantamento de Sanchez. Até a conclusão dos dados, o presidente tem evitado falar em números - acredita-se que a dívida atual do clube seja de R$ 75 milhões.