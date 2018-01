Corintianos sonham com a seleção A seleção brasileira volta a fazer parte dos planos de vários jogadores do Corinthians. Amparados pela reação da equipe, com nove vitórias consecutivas (seis pelo Campeonato Paulista e as demais pela Copa do Brasil), Marcelinho, Ricardinho, André Luís e João Carlos estão na expectativa de fazer parte da lista que será divulgada sexta-feira para o jogo contra o Peru, quarta-feira, no Morumbi, pelas eliminatórias para a Copa de 2002. "Eu estaria mentindo se dissesse que não espero pela convocação", disse Marcelinho. "Mas não quero fazer disso um drama. Se não for chamado agora, vou esperar pela próxima." O meia Ricardinho, considerado por Marcelinho o maestro da equipe na redenção corintiana, também está na torcida para ser chamado por Leão. "Minha fase, assim como de toda a equipe, é excelente. É claro que aguardo a convocação", disse. O lateral-esquerdo André Luís, há quatro anos sem vestir a camisa da seleção, também é outro que espera ser lembrado por Leão. Embora admita que há muitos jogadores de qualidade na posição, André Luís admite viver uma das melhores fases da carreira. "Fiz um trabalho especial que me deixou mais forte e com a experiência obtida no futebol espanhol, me sinto pronto para retornar à seleção", afirmou o lateral. O zagueiro João Carlos também se considera em condição de voltar à seleção. Hoje, ele declarou que está apto para brigar por uma vaga na equipe de Leão. O atacante Luizão, um dos nomes certos do Corinthians na seleção, foi operado hoje pela manhã pelo médico do clube, Joaquim Grava, no Hospital São Luís. A cirurgia no joelho direito do atleta durou cerca de uma hora. Luizão deverá recever alta nesta quinta-feira ao meio-dia e amanhã pretende começar o trabalho de fisioterapia no Parque São Jorge. O médico confirmou que Luizão deverá voltar ao futebol no prazo de seis a nove meses. A equipe do Corinthians para enfrentar o União São João, domingo, no Pacaembu, já está definida pelo técnico Wanderley Luxemburgo. Kléber entrará no lugar de André Luís, que está suspenso com dois cartões amarelos, e João Carlos volta ao time, substituindo Scheidt.