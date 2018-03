Corintianos sonham com uma convocação A perspectiva de perder dois de seus titulares para a Seleção Brasileira a partir da próxima semana não tira o sossego do técnico Geninho. Ao contrário: o treinador entende que a convocação pode até ajudar a equipe no Campeonato Brasileiro. "A Seleção é o maior reconhecimento de um bom trabalho. Os que forem chamados serão valorizados; os que não forem lembrados saberão que estão olhando para o Corinthians. Na próxima, outros poderão ser chamados". Do elenco corintiano, cinco jogadores esperam pela chamada de Carlos Alberto Parreira: os laterais Rogério e Kléber; os atacantes Gil e Liédson e o zagueiro Fábio Luciano. Todos, porém, falam com um certo cuidado em relação a uma eventual convocação. A suspensão de Roberto Carlos, do Real Madri, e o fato de Athirson disputar as finais da Copa do Brasil pelo Flamengo deixaram o lateral Kléber otimista, mesmo sabendo que Fábio Aurélio, do Valência, já foi chamado hoje. "Estou otimista. Espero que o meu nome esteja na próxima lista, mas não vou ficar frustrado se não for chamado". Entre os outros quatro convocáveis corintianos o lateral Rogério faz questão de manter os pés no chão. Na Copa do Mundo de 2002 ele teve todas as chances de ser chamado: vivia uma boa fase e era um dos jogadores de confiança de Luiz Felipe Scolari desde a época de Palmeiras. Só não se frustrou porque não alimentou ilusões. "Nunca fui de criar expectativa em relação à Seleção Brasileira. Não criei em 2002 e não vou criar agora. Se a convocação vier, ótimo. Se não, vou continuar o meu trabalho aqui no Corinthians". Já o atacante Gil não esconde a esperança de ver o seu nome na lista de Parreira. "Por tudo o que tenho feito no Corinthians eu acho que posso ser lembrado. Além disso, o Parreira esteve com a gente em 2002 e acompanhou de perto o nosso trabalho". De sua parte, o capitão Fábio Luciano procurou deixar o amigo Carlos Alberto Parreira à vontade. "Não é porque ele trabalhou aqui no Corinthians e é amigo da gente que ele tem a obrigação de nos convocar", observa o capitão corintiano. "Mas o fato de estar num bom momento sempre deixa uma ponta de esperança". Além da Seleção Brasileira, os jogadores estão animados com a perspectiva de melhorar a posição da equipe no Campeonato Brasileiro. O time já começa a acreditar na hipótese de o Corinthians disputar a liderança da competição nas próximas rodadas. Por isso será muito importante vencer o Vitória-BA, domingo, às 18 h, no Pacaembu. Para essa partida o técnico Geninho deve contar com a volta do volante Fabinho, que já cumpriu suspensão automática e reassumirá o seu lugar no meio-de-campo. Fábio Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, deve ser substituído por César. A novidade de hoje foi o novo critério adotado pelo clube em relação às entrevistas. A partir de agora, só quatro jogadores ficarão à disposição dos jornalistas. E cada jogador não falará mais do que três vezes na semana, com exceção aos jogos. Já o técnico Geninho só dará entrevistas às terças e sextas-feiras, sempre pela manhã. De acordo com o vice-presidente de futebol Antonio Roque Citadini, não se trata de retaliação às críticas que o clube recebeu com a precoce desclassificação na Libertadores. "Só estamos tentando modernizar a relação com a imprensa", sistetiza o dirigente.