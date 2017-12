Corintianos terão esquema de segurança O Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos montaram um esquema de segurança especial para o jogo de domingo, no Morumbi, entre Corinthians e Ponte Preta. Para evitar o encontro de torcidas rivais em pontos de grande movimento, a CPTM terá agentes de segurança nos primeiros e últimos vagões dos trens, onde os torcedores serão acompanhados. Também serão realizadas revistas pessoais. Outro recurso é o monitoramento, em tempo real, de 800 câmeras. A operação terá início às 11h, com suporte de mais 30 agentes, além dos que já atuam no efetivo diariamente ? cerca de 350 por turno ?, reforçando a vigilância nas estações e no interior dos trens. As torcidas serão acompanhadas em todo o sistema, no percurso de ida e de retorno do estádio, com ênfase nas Linhas A (Luz-Francisco Morato), D (Luz-Rio Grande da Serra), C (Osasco-Jurubatuba), E (Luz-Estudantes) e F (Brás-Calmon Viana). O mesmo recurso de câmeras será usado pelo Metrô ? são 300 câmeras espalhadas. Atenção especial para as estações Armênia e Santana, as mais próximas da Praça Campos de Bagatelle, na Zona Norte, onde os torcedores acompanharão o jogo em dois telões. No Morumbi, o coronel Luís Serpa, do Segundo Batalhão de Choque da Polícia Militar contará com 820 homens ? o efetivo normal em dias de clássico é de cerca de 500 homens. Festa - A Gaviões da Fiel, maior organizada do Corinthians, com mais de 68 mil cadastrados, orienta seus associados para seguirem do Morumbi à quadra no Bom Retiro, no domingo, caso o time do Parque São Jorge seja campeão antecipado. No momento do jogo, não haverá telão na quadra e sequer um funcionário para abrir os portões. Só depois. ?Na quadra, só ficará o caseiro, porque todo mundo estará no jogo?, conta Wildner Rocha, vice-presidente da Gaviões da Fiel. Cinqüenta ônibus partirão da quadra no Bom Retiro para o Morumbi, com 140 mil bexigas, faixas pretas e brancas horizontais com 40 metros de comprimento. ?Foi tudo planejado de acordo com as normas de policiamento e com as demais organizadas do Corinthians. A festa será bonita e sincronizada?, assegurou Wildner. Outra supresa para os jogadores, será a bateria de rojões que soltará fitas nas cores do time.