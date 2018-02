Corintianos vão a bares e alguns brigam após o rebaixamento

O domingo foi o dia em que muitos homens choraram como crianças. A queda do Corinthians para a Série B do Campeonato Brasileiro deixou a torcida triste e envergonhada. Sem o Parque São Jorge e a sede da Gaviões da Fiel, que não montaram esquema para o jogo, muitos torcedores se reuniram em bares da cidade para acompanhar a partida. Veja também: Corinthians empata com o Grêmio e é rebaixado para a Série B O contraste do Corinthians campeão e do agora rebaixado O dia de sofrimento e da queda corintiana Um dos mais disputados foi a Choperia Estádio Preto e Branco, tradicional reduto de corintianos na zona leste. Pouco mais de 400 pessoas se espremeram no local na esperança de verem o time fugir do rebaixamento. Com o gol do Internacional contra o Goiás, vem a esperança. Os gritos aumentam. Para Adãozinho, que assiste à partida ao lado de outros ex-jogadores, como o lateral Zé Maria e o goleiro Tobias, não há o que comemorar. "O Corinthians é muito grande para depender de outros times", dizia, com raiva. "Tem de ganhar o jogo." Aos 29 minutos, novo silêncio. O Goiás empata a partida, resultado que rebaixa o Corinthians. Em dez segundos, porém, Clodoaldo iguala o placar para o Timão. Fim do primeiro tempo. "Mais 45 minutos de sufoco", prevê o ídolo Zé Maria. O fantasma parece ter sido exorcizado quando Paulo Baier perde o pênalti no Serra Dourada. Mas o juiz manda voltar duas vezes, até Elson converter. Daí em diante, só sofrimento. Daniel, que passou a noite em claro, beija as medalhinhas de São Jorge. "Acredito até o juiz apitar", dizia, chorando. Depois dos 35 minutos, ninguém escondia o desespero. Silêncio só quebrado por alguns gritos de incentivo. Aos 49, fim de jogo. Na saída, um grupo de torcedores troca socos. A Polícia Militar é chamada para intervir, mas ninguém é preso.