Corintianos vivem emoção da 1ª final Os últimos dias têm sido particulamente especiais para os atacantes Gil e Ewerthon e para volante Marcos Senna. Ao contrário da maioria dos jogadores do Corinthians - como Marcelinho Carioca e Ricardinho, - que já disputaram vários títulos paulistas, o trio vive a expectativa de estar em campo em uma final estadual pela primeira vez na carreira. Será neste domingo, a partir das 15 horas, no Morumbi, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Empate ou até mesmo uma derrota por diferença de três gols dão o título ao alvinegro. Leia a íntegra no Estado de S.Paulo