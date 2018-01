Coritiba ainda acredita no título O Coritiba ainda acredita na conquista do título brasileiro deste ano. E com esse espírito enfrenta o São Caetano, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Anacleto Campanella. Com 65 pontos, o time paranaense ocupa a terceira colocação do campeonato, 11 pontos atrás do líder Cruzeiro. O técnico Paulo Bonamigo deve fazer quatro alterações em relação ao time que venceu o Bahia, sábado, no estádio Couto Pereira. Os retornos dos zagueiros Odvan e Reginaldo Nascimento são certos, saindo Danilo e Edinho Baiano. O lateral-esquerdo Adriano também tem a volta garantida em lugar de Lira. A quarta mudança deve levar em conta o aspecto técnico, já que Lima não está agradando. Assim, Djames pode entrar, com Alexandre Fávaro jogando mais adiantado. "Se conseguir uma vitória lá, ficamos com a esperança de lutar pelo título ainda, já que o Cruzeiro vai ter um jogo difícil contra o Internacional. Se conseguir um empate, ficamos muito próximos da conquista da vaga para a Libertadores, porque o São Caetano é adversário direto", diz o volante Roberto Brum. A preocupação não se restringe ao São Caetano, pois os dois próximos jogos do Coritiba - Santos e São Paulo - serão também contra adversários diretos pela vaga na Libertadores. "Mas estamos sentindo que está chegando o nosso momento e tenho certeza que, fazendo nosso papel direitinho contra o São Caetano, sábado, contra o Santos, vai ser uma das festas mais bonitas que já se viu no Couto Pereira, com duas equipes lutando pelo vice-liderança do campeonato", acredita Roberto Brum. "Vai estar todo o Brasil de olho nesse jogo, o que é muito importante para a gente."