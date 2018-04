Coritiba ainda luta para ser campeão Na 11ª colocação, com 45 pontos, o Coritiba não desiste de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro e, para isso, precisa somar cada um dos pontos que vai disputar, começando pelos três pontos deste sábado, às 16 horas, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella. "Matematicamente podemos somar 90 pontos, temos essa pretensão e por isso ainda batalhamos pelo título", afirmou o técnico Antônio Lopes. Na quinta-feira, o técnico teve uma boa surpresa, com a recuperação do atacante Tuta, que teve diagnosticada uma pequena lesão de ligamento no joelho direito após a partida contra o Palmeiras domingo passado. "Eu quase não dormia fazendo tratamento. Teve um dia que eu acordei às 6 horas da manhã para fazer gelo", disse o atacante. Tudo isso foi necessário para Tuta porque ele sabe da importância de sua presença diante do melhor sistema defensivo da competição. "Esse é um jogo chave para a nossa equipe, que vem de um empate em casa com o Palmeiras." Se conta com Tuta, Lopes não terá o zagueiro Flávio e o atacante Aristizábal, que estão suspensos, nem o meia Reginaldo Vital, que não se recuperou de um estiramento na coxa direita. Na defesa, Vágner ganha a posição, enquanto Alemão será o companheiro de Tuta. No meio-de-campo Ricardinho assume as funções de Vital.