Coritiba anuncia cinco reforços para reestréia na série A

O Coritiba anunciou a contratação de cinco reforços para a disputa do Brasileirão 2008. O lateral-direito Rodrigo Heffner, que estava no Santa Cruz (RS); o lateral-esquerdo Guaru, do Toledo (PR); o meia Michael e o volante Alê, do Guaratinguetá (SP); e o atacante Cadu, da Chapecoense (SC), chegam ao time. Os recém-contratados já treinam com o elenco do Coritiba e estão à disposição do técnico Dorival Júnior para a estréia do time no Campeonato Brasileiro, às 16 horas (pelo horário de Brasília) deste domingo, contra o Palmeiras. O adversário da estréia luta também para tirar Keirrison do Coritiba. O artilheiro do Paranaense, de apenas 19 anos, já teria acertado o valor do salário com o Palmeiras, e espera apenas o acerto entre os clubes.