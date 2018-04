Coritiba anuncia Zé Love, ex-Santos, como reforço para 2014

CURITIBA - Um dos destaques do Santos no título paulista de 2011, o atacante Zé Eduardo, também conhecido como "Zé Love", está de volta ao futebol brasileiro. Depois de passar, sem sucesso, pelo Genoa e pelo Siena, ambos da Itália, o jogador foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira como novo centroavante do Coritiba.

De acordo com o clube paranaense, Zé Love, de 26 anos, chega a Curitiba num empréstimo até o fim do ano. O centroavante, porém, está sem jogar desde o fim de 2012. Ele passou todo o ano passado encostado no Siena. Desde que saiu do Santos, em junho de 2011, o centroavante só fez dois gols.

"Que a torcida espere muito um Zé dedicado, um Zé com raça, um Zé que vai levantar a torcida, um Zé que vai levantar o grupo. Um Zé como o de dois ou três anos atrás, que não desiste nunca. E se Deus quiser muitos gols", comentou o atacante, que será apresentado na quinta-feira.

"Eu cheguei num clube como o Coritiba, um clube grande que vai me reerguer novamente, e eu estou com muita vontade de jogar, com muita vontade de dar alegria para essa torcida maravilhosa que eu sempre acompanhei. Agora é esperar o momento certo de estar em campo", completou Zé Love.