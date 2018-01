Coritiba aposta em pratas da casa O técnico Cuca decidiu apostar em jogadores das categorias de base do Coritiba para suprir as ausências do zagueiro Allan e dos volantes Reginaldo Nascimento e Márcio Egídio, que estão contundidos e desfalcam o time na partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Palmeiras, no Parque Antártica. "Vamos jogar com os meninos da base, buscando com a força jovem fazer um jogo de pegada, para trazer um bom resultado", disse. Com isso, ganham a confiança do treinador o lateral James e os meias Douglas Peruíbe e Rodrigo Mancha. Além deles, o zagueiro Vagner e o lateral Ricardinho, igualmente das categorias de base, já vêm sendo escalados há algum tempo. "O importante é que o pessoal está se adaptando bem", elogiou o zagueiro Flávio. Com 35 anos, o atacante Renaldo reconhece seu papel. "Tenho que ser mais exemplo, tenho que trabalhar o melhor que posso para motivá-los", acentuou. A única dúvida no último treino foi Rodrigo Mancha, que sentiu o tornozelo direito.