Coritiba aposta na força da torcida Depois do bom empate com o Flamengo, no Maracanã, por 1 a 1, o Coritiba volta a jogar diante de sua torcida, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Internacional, na primeira apresentação após a conquista do Campeonato Paranaense. "Os jogos do Brasileiro são sempre equilibrados, o que faz a diferença é a força das arquibancadas", disse o técnico Paulo Bonamigo. Para continuar tendo o apoio do torcedor, o técnico quer um time bastante compacto, forte na marcação e ousado no ataque. Por isso, está dando liberdade aos alas, além dos meias Roberto Brum, Pepo e Tcheco. "Nossa característica é fazer gols em todos os jogos", afirmou. "E, se quisermos chegar na frente, não tem porque jogar de forma cautelosa." Além desses jogadores, ele conta com o meia-atacante Lima, que foi titular no Paranaense, mas perdeu a posição para Pepo, que trabalha mais na contenção e na armação de jogadas. Domingo, Lima entrou durante a partida e foi o autor do gol coritibano. A reserva não o preocupa. "Quero ajudar da forma que o Bonamigo achar melhor", disse. A equipe deve jogar com Fernando; Tesser, Fabrício, Juninho e Adriano; Reginaldo Nascimento, Roberto Brum, Pepo e Tcheco; Edu Salles e Marcel.